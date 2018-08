Der Verfall der türkischen Lira hat sich rasant beschleunigt. Quelle: Mustafa Kaya/XinHua/dpa

Nach dem weiteren Absacken der türkischen Landeswährung Lira an den Devisenmärkten hat der türkische Finanzminister Berat Albayrak schnelle Maßnahmen durch einen "Aktionsplan" versprochen. Einlagen würden nicht beschlagnahmt und Devisen auf Bankkonten nicht in Lira umgewandelt werden.



Wie die Notenbank in Ankara mitteilte, wurden die Reserve-Anforderungen an bestimmte Währungsgeschäfte verringert. Zudem wurden den heimischen Banken zusätzliche Refinanzierungsgeschäfte angeboten.