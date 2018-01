Rettungskräfte suchen nach Verletzten in einer Moschee. Quelle: Can Erok/AP/dpa

In der türkisch-syrischen Grenzprovinz Kilis ist erneut ein Mensch durch Raketenbeschuss ums Leben gekommen. Eines der insgesamt zwei Geschosse sei in einer Moschee eingeschlagen und habe viele Gläubige verletzt, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf den Provinzgouverneur.



Insgesamt seien 15 Menschen verletzt worden. Außerdem sollen die kurdischen Volksschutzeinheiten YPG in Syrien für den Beschuss verantwortlich sein. Die YPG bestätigten dies zunächst nicht.