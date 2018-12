EU Außenbeauftragte Federica Mogherini (Archiv).

Quelle: Ye Pingfan/XinHua/dpa

Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hat sich besorgt über die angekündigte Syrien-Offensive der Türkei geäußert. Diese untergrabe den Kampf gegen die Terrormiliz IS, erklärte Mogherini in Brüssel. Im Kampf gegen den IS beginne die letzte Phase.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG angekündigt, aber keinen Termin genannt. Die YPG beherrscht Gebiete in Syrien an der Grenze zur Türkei. Für Ankara ist die YPG eine Terrortruppe.