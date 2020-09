Türkei - Albanien: Türkische Spieler salutieren.

Quelle: Mahmut Burak Burkuk - Depo/Depo Photos via ZUMA Wire/dpa

In den Wirbel um den Torjubel türkischer Fußball-Nationalspieler in der EM-Qualifikation hat sich auch Bundesligist Fortuna Düsseldorf eingeschaltet. Kaan Ayhan und Kenan Karaman erklärten dem Verein, die Gesten beim 1:0-Sieg gegen Albanien seien lediglich "Solidaritätsbekundung für Soldaten und ihre Angehörigen" gewesen. Fortuna will die Geschehnisse mit seinen Profis nach deren Rückkehr aufarbeiten.



Der türkische Militäreinsatz richtet sich gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien.