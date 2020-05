Bei allen Konflikten mit der Türkei, musste Merkel allerdings auch einräumen, dass das Land inzwischen 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen habe. Damit leiste die Türkei einen "außerordentlich wichtigen humanitären Beitrag mit dem sie im Übrigen auch uns in Europa zum Teil beschämt, wenn ich an manche Diskussionen denke." Trotz der Kritik am Flüchtlingspakt mit der Türkei, werde sich Merkel dafür einsetzen, "dass dieses Abkommen bestehen bleibt." Er rette Leben in der Ägäis und bekämpfe die Schleuserkriminalität.



Der Deal ermögliche außerdem ein würdiges Leben für die Menschen, die in der Türkei Zuflucht gefunden hätten. Die Mittel der EU, die als Gegenleistung bereitgestellt werden, ermöglichten beispielsweise fast allen syrischen Kindern einen Schulplatz in der Türkei. Merkel betonte, dass die Geflüchteten die Schwächsten im Syrien-Konflikt seien. "Wir dürfen uns deshalb auch jetzt - unter dem Eindruck des türkischen Vorstoßes in Syrien - unserer Verantwortung nicht entziehen." Ein Ende des Flüchtlingsdeals würde die Lage nur verschlimmern.