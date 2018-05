Präsident Erdogan in Istanbul. Quelle: Yasin Bulbul/Presidential Press Service/AP/dpa

Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, dass seine Truppen in Syrien weiter in Richtung Idlib vorrücken sollen. Das sagte Erdogan auf einer Kundgebung seiner Partei AKP.



Die Provinz Idlib wird nicht von kurdischen Milizen, sondern von syrischen Rebellen kontrolliert. Das türkische Militär war vor einer Woche in die syrische Kurdenenklave Afrin eingerückt. Dort bekämpfen türkische Truppen die mit den USA verbündete kurdische YPG. Ankara sieht in der YPG Terroristen.