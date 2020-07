Demonstration gegen Einmarsch in Syrien.

Quelle: Fabian Strauch/dpa

Die türkische Militäroffensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien hat mehrere Tausend Demonstranten in Deutschland auf die Straße getrieben. Die Polizei begleitete Demos unter anderem in Münster, Köln, Duisburg und Siegen. Auch in Magdeburg und Hamburg wurde demonstriert.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte am Mittwoch den Beginn der Offensive im Norden Syriens verkündet. Sie richtet sich gegen die kurdische YPG-Miliz, die von der Türkei als Terrororganisation gesehen wird.