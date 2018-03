Kurden-Demo Flughafen Düsseldorf. Quelle: Britta Radike/dpa

Bei Demonstrationen in deutschen und anderen europäischen Städten haben viele Menschen gegen die türkische Militäroffensive gegen Kurden in Nordsyrien protestiert. Am Flughafen Düsseldorf kam es zu Auseinandersetzungen. Es gab Verletzte.



Am türkischen Generalkonsulat in Hamburg flogen Steine. Proteste gab es in Berlin, Kiel, Saarbrücken und Kaiserslautern. Auch in anderen europäischen Städten fanden Demos statt. Türkische Streitkräfte stehen direkt vor der syrischen Kurdenhochburg Afrin.