Demonstration von Kurden in Hamburg. Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

In mehreren deutschen Städten haben Hunderte kurdische Demonstranten gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien protestiert. Auf dem Flughafen Hannover kam es dabei zu Rangeleien zwischen Kurden und einer pro-türkischen Gruppe.



In Hamburg gingen nach Polizeiangaben etwa 200 kurdische Demonstranten auf die Straße. Die Polizei stellte diverse verbotene Fahnen sicher. Auch in Berlin, Stuttgart und Heilbronn gab es Proteste gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien.