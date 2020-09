Bomben auch Tall Abyad.

Das US-Verteidigungsministerium hat die Türkei zum Abbruch der Offensive in Nordsyrien aufgerufen. Die USA lehnten die "unkoordinierten Aktionen" ab. Sie gefährdeten Fortschritte der internationalen Koalition gegen die Terrormiliz IS. Das erklärte US-Verteidigungsminister Mark T. Esper telefonisch seinem türkischen Kollegen Hulusi Akar, so das Pentagon.



Die Türkei hat ihren dritten Einsatz in Nordsyrien begonnen. Er hat das Ziel, die Kurdenmiliz YPG von der Grenze zu vertreiben.