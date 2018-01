Ein Panzer der türkischen Armee in Afrin, Syrien. Quelle: -/XinHua/dpa

Im Zuge der türkischen Offensive gegen die Kurdenmiliz YPG in Nordsyrien sind nach UN-Schätzungen rund 5.000 Menschen aus der kurdischen Enklave Afrin in umliegende Dörfer geflohen. Weitere 1.000 Menschen seien in Viertel der syrischen Stadt Aleppo vertrieben worden, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric.



Humanitäre Helfer seien sehr besorgt über das Schicksal von rund 324.000 Menschen in der Region, sagte Dujarric. Mehrere dieser Zivilisten seien in den vergangenen Tagen getötet worden.