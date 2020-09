Hossein: Selbstverständlich haben wir Angst. Es herrscht Krieg und es kann alles passieren. Aber was soll man machen? Fliehen, das ist ein Weg. Bleiben und Widerstand leisten der andere. Diesen Weg haben die meisten gewählt, militärisch, aber auch die Zivilgesellschaft. Das war auch von Anfang an unser Ziel, dass die Menschen vor Ort bleiben. Sechs Jahre lang war die Region stabil, es wurden Institutionen aufgebaut, die Türkei hat innerhalb von sechs Tagen all das zerstört. Wir wollen nicht, dass die Menschen fliehen, vor allem nach Europa kommen. Aber Europa und der Westen könnten auch mehr tun, dass die Menschen auch wirklich dort bleiben, indem sie dafür sorgen, dass der Krieg endlich vorbei ist.



heute.de: Was ist der Traum, den Sie für die Zukunft Ihres Senders haben?



Hossein: Unser Ziel ist, auch weiterhin vor Ort zu bleiben. Wenn das nicht mehr möglich sein sollte, werden wir versuchen, aus dem Ausland via Social Media und Satellitenfernsehen die Menschen zu erreichen. Wir werden unsere Arbeit von wo auch immer fortsetzen.