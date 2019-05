Europa darf gerade jetzt die pro-europäischen Kräfte in der Türkei nicht im Stich lassen. Menschenrechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion, Michael Brand (CDU)

Auch Abgeordnete der deutschen Koalitionsfraktionen kritisierten die Annullierung der Kommunalwahl in der türkischen Millionenstadt. Der menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Michael Brand (CDU), sagte im "Spiegel": "Wer so lange wählen lassen will, bis ihm das Ergebnis passt, der ist ein lupenreiner Anti-Demokrat." Das sei "eine weitere Etappe in einem gezielten Abdriften in eine Diktatur". "Berlin und Brüssel dürfen nicht achselzuckend an der Seitenlinie stehen bleiben. Europa darf gerade jetzt die pro-europäischen Kräfte in der Türkei nicht im Stich lassen."