Der ermordete Anwalt Tahir Elci während einer Kundgebung 2015.

Die Anwaltskammer in der türkischen Stadt Diyarbakir hat Ermittlungen gegen drei Polizisten wegen des Mordes an ihrem früheren Präsidenten Tahir Elci im Jahr 2015 gefordert. Sie seien dringend verdächtig, sagte der heutige Präsident der Anwaltskammer von Diyarbakir, Cihan Aydin.



Laut der Darstellung der Behörden wurde der prominente kurdische Rechtsanwalt im November 2015 in Diyarbakir während einer Rede von PKK-Kämpfern erschossen. Bis heute wurde jedoch niemand für den Mord angeklagt.