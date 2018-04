Selahattin Demirtas von der pro-kurdischen HDP. Archivbild Quelle: Sedat Suna/EPA/dpa

15 Monate nach seiner Inhaftierung in der Türkei legt der prominente Oppositionspolitiker Selahattin Demirtas auf eigenen Wunsch den Vorsitz der pro-kurdischen Partei HDP nieder. Die zweitgrößte Oppositionspartei wählt am Sonntag auf einem Parteitag in Ankara ein neues Führungsduo.



Für die stets aus einer Frau und einem Mann gebildete Doppelspitze treten Vize-Parlamentspräsidentin Pervin Buldan und der frühere Abgeordnete Sezai Temelli an. Die HDP steht unter massivem Druck der Regierung.