Weiterhin Terrorvorwürfe gegen Yücel. Quelle: Karlheinz Schindler/dpa-Zentralbild/dpa

Die türkische Regierung hat sich vor dem Verfassungsgericht des Landes zur Haftbeschwerde des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel geäußert. In der Stellungnahme bekräftigt das türkische Justizministerium die Vorwürfe gegen Yücel. Gegen ihn seien demnach belastende Beweise erhoben worden. Das berichtet die "Welt".



Das Ministerium verweise dabei erneut auf Artikel, die Yücel in der "Welt" veröffentlicht hatte. Yücel befindet sich seit Februar 2017 ohne Anklageschrift in Untersuchungshaft.