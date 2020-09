Deutsche Schule in Istanbul. Archivbild

Quelle: Can Merey/dpa

Die Türkei kann laut Heiko Maas (SPD) nur dann wie geplant drei Schulen in Deutschland gründen, wenn diese deutschem Recht unterliegen. Die Schulen müssten sich an die Bildungsgesetze der Länder halten und von der Schulaufsicht kontrolliert werden, sagte Maas im RTL/ntv-Interview.



"Wenn die Schulaufsicht Zugriff hat, dann kann man darüber konstruktiv mit der Türkei sprechen." Er sicherte zu: "Es würde nie ein Raum werden, in dem Dinge unterrichtet werden, die nicht mit unseren Werten übereinstimmen."