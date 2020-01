Präsident der Türkei Recep Tayyip Erdogan. Archivbild

Quelle: Iskandar/BERNAMA/dpa

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) haben unter anderem zur Situation in Libyen miteinander telefoniert. Das meldete das präsidiale Kommunikationsamt in Ankara.



Details zum Inhalt der Gespräche gab es zunächst nicht. Ein Regierungssprecher in Berlin bestätigte, dass das Gespräch stattgefunden hat. Erdogan hatte in einem Interview gesagt, dass die Türkei erste Soldaten in das Bürgerkriegsland Libyen entsandt habe. Die Streitkräfte hätten dort Koordinationsaufgaben.