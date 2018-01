Erdogan spricht in Ankara. Quelle: Murat Cetinmuhurdar/Pool Presidential Press Service/dpa

Trotz internationaler Sorge über die türkische Offensive in Nordsyrien will Präsident Recep Tayyip Erdogan die Operation fortsetzen. "Zuerst werden wir die Terroristen ausrotten, dann werden wir es dort lebenswert machen", sagte Erdogan in Ankara.



Erdogan deutete an, dass die Operation über Afrin hinaus auch auf andere Gebiete unter YPG-Kontrolle ausgedehnt werden könnte. Dort sind auch US-Truppen. Die USA haben die YPG trainiert und mit Waffen gegen die Terrormiliz IS ausgerüstet.