Die Lira verliert schon seit Monaten an Wert, am Montag bekam der Kursverfall einen weiteren Schub nach unten , weil neue Strafzölle der USA gegen die Türkei in Kraft traten. Die Börsen fürchten eine Zahlungskrise in dem Land. Ein Streit mit den USA um das Schicksal des US-Pastors Andrew Brunson, der in der Türkei wegen Terrorvorwürfen festgehaltenen wird, hatte die ohnehin schwächelnde Lira in den freien Fall befördert. Am Freitag hatte Präsident Donald Trump dann die Verdoppelung der Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus der Türkei verkündet.