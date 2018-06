Ein Mann wirft seinen Wahlzettel in Essen in die Urne. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Mit einem größeren Andrang in mehreren Wahllokalen hat bundesweit die Stimmabgabe türkischer Wahlberechtigter für die Wahl am Bosporus begonnen. Gut 1,4 Millionen Bürger mit türkischem Pass können sich in Deutschland bis zum 19. Juni an der Wahl beteiligen.



Seit dem Morgen kamen viele Wähler in mehrere türkische Generalkonsulate, teilweise bildeten sich Schlangen. Insgesamt kann in 60 Ländern außerhalb der Türkei abgestimmt werden. Mehr als drei Millionen Auslandstürken sind wahlberechtigt.