Die Mitte-Links-Partei CHP könnte die Wahl in Istanbul gewinnen.

Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Bei den Kommunalwahlen in der Türkei sieht auch die Wahlbehörde YSK die Opposition im Rennen um das Bürgermeisteramt in der wichtigen Wirtschaftsmetropole Istanbul vorne.



Demnach führte Ekrem Imamoglu von der Mitte-Links-Partei CHP am Montagmorgen mit 27.889 Stimmen vor dem Kandidaten der islamisch-konservativen Regierungspartei AKP, Ex-Ministerpräsident Binali Yildirim. Zudem droht die AKP von Präsident Recep Tayyip Erdogan auch in der Hauptstadt Ankara die Mehrheit zu verlieren.