Erdal Yalçin ist Professor für Volkswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Internationale Wirtschaftsbeziehungen an der Hochschule Konstanz für Technik, Wirtschaft und Gestaltung (HTWG). Zuvor war er stellvertretender Direktor des ifo-Zentrums für Außenwirtschaft. Quelle: privat

Yalcin: Hier sind zwei Gründe zu nennen. Erstens: Die türkische Wirtschaft ist in den letzten Jahren vor allem wegen des hohen kreditfinanzierten Privatkonsums gewachsen. Leider wurde dieser Konsum nicht durch eine stetige Verbesserung der Produktivität bzw. Mehrproduktion im Land erreicht. Das zeigt sich auch am sehr hohen türkischen Handelsdefizit. Als Folge anhaltend hoher Nachfrage nach Gütern steigen die Preise. Ein zweiter wichtiger Grund ist in der Entwicklung der türkischen Lira zu sehen. Die Währung ist in den vergangenen Jahren stetig abgewertet worden - allein in diesem Jahr um mehr als 40 Prozent. Da die Türkei viele Güter importiert - u.a. Energie in Form von Öl und Gas, welche in Dollar gehandelt werden -, führt ein Wertverfall der Lira zu Preissteigerungen in der nationalen Währung, also zu Inflation.