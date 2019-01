Demonstration in Istanbul.

Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Im Prozess gegen Mitarbeiter der regierungskritischen türkischen Zeitung "Cumhuriyet" bleiben vier prominente Angeklagte bis zur nächsten Anhörung am 9. März 2018 in Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft "Cumhuriyet" vor, von der Gülen-Bewegung unterwandert zu sein. Das Blatt und seine Mitarbeiter weisen dies zurück.



Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan beschuldigt den in den USA lebenden Prediger Fetullah Gülen, für den Putschversuch 2016 verantwortlich zu sein.