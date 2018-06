ZDF: Sprechen wir über die deutsch-türkischen Beziehungen: Die sind in den letzten Jahren angespannt. In welchen Zustand sind sie jetzt? An welchem Punkt stehen wir?



Cavusoglu: Unsere Beziehungen sind im Vergleich zum letzten Jahr oder dem Jahr davor besser geworden. Und in Ihrem Land sind die Wahlen vorbei. Aber wir stehen kurz vor den Wahlen. Und wir sehen wieder eine Form von Doppelstandard in Deutschland. Der regierenden Partei wurde gesagt, dass sie keine Wahlveranstaltung in Deutschland abhalten soll und Erdogan solle nicht nach Deutschland, aber die Oppositionsparteien dürfen das.



ZDF: Später wurden aber auch der Opposition Auftritte verboten.



Cavusoglu: Wir müssen ehrlich zueinander sein, wir haben es gesehen, jeder hat es gesehen. Also geht es wirklich um Versammlungsfreiheit? So etwas lässt nur die Emotionen der Menschen hochkochen. Wir brauchen so etwas nicht. Wir haben uns entschlossen, in keinem europäischen Land und im Ausland Wahlkampf zu machen, denn wir wollen die türkischen Gemeinden, die in den unterschiedlichen Ländern leben, nicht polarisieren. Darüber hinaus ist die Zeit bis zur Wahl sehr kurz.



Aber es ist auf jedenfall ein Doppelstandard. Und das sollte nicht sein. Sie mögen es für ein minderes Problem halten, aber ich betone das, weil es die Emotionen der türkischen Bevölkerung aufheizt. Es gibt eben diesen Doppelstandard und eine Form von Anti-Türkeistimmung, die eine Wahrnehmung in der türkischen Öffentlichkeit erzeugt, als wäre Deutschland gegen die Türkei. Das ist unnötig.



Aber im Gesamten versuchen wir, die Beziehungen zu normalisieren, unsere Bindungen wieder zu stärken. Sind die Beziehungen perfekt? Nein. Wir müssen noch daran arbeiten. Ich habe mit Sigmar Gabriel sehr konstruktiv gearbeitet. Wir haben einige Fortschritte erzielt, haben einiges erreicht und haben vertrauensbildende Maßnahmen getroffen. Ich bin sehr glücklich, dass Heiko Mass dieselbe Einstellung hat, er ist auch sehr bemüht, unsere bilateralen Beziehungen zu verbessern.