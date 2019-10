ZDF: Sie berufen sich da auf ein Selbstverteidigungsrecht. Das sehen Ihre europäischen und Nato-Verbündeten ein wenig anders. Die sagen, die YPG ist durchaus hilfreich gewesen, um den IS zum Beispiel in Schach zu halten in Syrien. Also da haben Sie unterschiedliche Sichten auf die kurdischen Kräfte in Nordsyrien. Wann ist denn die Türkei von der YPG tatsächlich konkret angegriffen worden?