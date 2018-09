Zuvor hatte sich der Mann in der ersten Reihe der anwesenden Journalisten ein T-Shirt mit der Forderung nach Freilassung inhaftierter Journalisten übergestreift. Während er abgeführt wurde, rief der Fotograf mehrfach: "Ich habe nichts gemacht."



Bei dem Mann handelt es sich um den türkischen Journalisten und Erdogan-Kritiker Adil Yigit, der seit Jahren in Hamburg lebt. Auf seinem T-Shirt hatte er in türkischer Sprache die Aufschrift "Gazetecilere Özgürlük - Freiheit für Journalisten in der Türkei" gedruckt. Präsident Erdogan verfolgte die Szene lächelnd. Die Pressekonferenz ging im Anschluss ungestört weiter.