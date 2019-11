Süleyman Soylu. Archivbild

Quelle: Ahmet Bolat/POOL ANADOLU/AP/dpa

Die Türkei will gefangen genommene Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in ihre europäischen Heimatländer zurückschicken. "Wir sind für niemandes IS-Mitglieder ein Hotel", sagte Innenminister Süleyman Soylu. Zugleich kritisierte er, dass mehrere europäische Staaten IS-Verdächtigen die Staatsangehörigkeit entzogen hätten.



Länder wie Großbritannien oder die Niederlande, aus denen einige der Gefangenen stammten, machten es sich auf diese Weise einfach. Zahlen zu Gefangenen nannte Soylu nicht.