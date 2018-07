Lew Gudkow (l) und Can Dündar (r) bekamen den Lew-Kopelew-Preis. Quelle: Hermann Wöstmann/dpa

Der türkische Journalist Can Dündar und der Soziologe Lew Gudkow aus Russland sind in Köln mit dem undotierten Lew-Kopelew-Preis geehrt worden. Die Auszeichnung wird seit 2001 jährlich vom gleichnamigen Forum vergeben.



Die beiden Preisträger setzten sich für einen kritischen Journalismus und eine unabhängige Wissenschaft ohne Furcht vor den zu befürchtenden Repressionen ein, heißt es in der Begründung. Der Preis erinnert an den Literaturwissenschaftler Lew Kopelew (1912-1997).