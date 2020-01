US-Präsident Donald Trump. Archivbild

Quelle: Manuel Balce Ceneta/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat den türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan vor einem militärischen Eingreifen in Libyen gewarnt. In einem Telefonat mit Erdogan sagte Trump nach Angaben des Weißen Hauses, eine "ausländische Einmischung" verkompliziere die Situation.



Zuvor hatte das türkische Parlament den Weg für ein militärisches Eingreifen Ankaras im Libyen-Konflikt freigemacht. Die Abgeordneten stimmten in einer Sondersitzung für einen Antrag der Regierung, Soldaten in den nordafrikanischen Krisenstaat zu schicken.