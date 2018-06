Mevlüt Cavusoglu trifft Sigmar Gabriel. Archiv Quelle: Sven Hoppe/dpa

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu besucht zum dritten Mal in zwei Monaten Deutschland. Am Nachmittag will er mit dem geschäftsführenden Bundesaußenminister Sigmar Gabriel zusammentreffen.



Im Mittelpunkt des Gesprächs werden die Bemühungen um eine weitere Entspannung der deutsch-türkischen Beziehungen nach der Freilassung des Journalisten Deniz Yücel stehen. Am Mittwoch will Cavusoglu, dessen Wahlkreis in der Urlauberregion Antalya liegt, die Tourismusmesse ITB besuchen.