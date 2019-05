Ein Mann schlägt Kilicdaroglu (Mitte) mit der Faust ins Gesicht.

Quelle: AP/dpa

Drei Wochen nach der Kommunalwahl in der Türkei ist der Chef der größten Oppositionspartei CHP, Kemal Kilicdaroglu, auf der Beerdigung eines Soldaten von einem Mob angegriffen worden. Ein Mann schlug Kilicdaroglu während des Gerangels in der Provinz Ankara mit der Faust ins Gesicht.



Leibwächter versuchten, die aufgebrachte Menge zurückzudrängen, und brachten Kilicdaroglu schließlich in ein Haus. Von dort aus ließ er mitteilen, es gehe ihm gut. Das genaue Motiv des Angriffs war zunächst unklar.