Türkischer Stimmzettel mit dem Bild von Staatspräsident Erdogan. Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein Ende des seit 2016 geltenden Ausnahmezustands nach den Wahlen in gut zwei Wochen in Aussicht gestellt. "Nach den Wahlen werden wir (die Gesetzgebung dazu) auf den Tisch legen und überprüfen", sagte er in einem Fernsehinterview.



Seit der Verhängung des Ausnahmezustands wurden in der Türkei mehr als 50.000 Menschen inhaftiert. Am 24. Juni finden vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Erdogan strebt eine Wiederwahl an.