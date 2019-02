Acht türkische Soldaten waren nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei im Juli 2016 nach Griechenland geflohen: Sie setzten sich mit dem Hubschrauber ab und beantragten Asyl. Die Türkei wirft ihnen vor, am Umsturzversuch beteiligt gewesen zu sein und hat inzwischen ein Kopfgeld auf die Soldaten ausgesetzt. Dazu nahm das türkische Innenministerium die acht Militärs in die Rote Liste der meistgesuchten "Terroristen" auf, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Pro Person beträgt die Belohnung für Hinweise zur Ergreifung vier Millionen Türkische Lira (rund 670.000 Euro). Griechische Gerichte lehnen den Auslieferungsantrag der Türkei mit Verweis auf die Menschenrechtslage in der Türkei ab. Drei Militärs wurde inzwischen Asyl gewährt, bei den anderen wird es erwartet. Athen betont dabei, dass die griechische Justiz unabhängig sei.