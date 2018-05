Nicht nur Deutschland, auch die Niederlande und Österreich - wo ebenfalls viele wahlberechtigte Türken leben - untersagten türkische Wahlkampfauftritte. Die Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD) - die früher umstrittene Auftritte Erdogans in Deutschland organisiert hatte - wich nun auf Sarajevo aus. "Wir wollten nicht, dass es in Deutschland zu ähnlichen Ereignissen kommt wie letztes Jahr beim Referendum. Deswegen haben wir gesagt, wir machen die Veranstaltung in Bosnien", hieß es aus Kreisen der UETD.



Neuen Streit mit dem wichtigen Handelspartner Deutschland scheint auch Erdogan derzeit nicht zu wollen - erst recht nicht, weil die Wirtschaft in der Türkei in eine Krise zu schlittern droht. Die Inflation ist längst zweistellig, die türkische Lira hat gegenüber dem Dollar seit Jahresbeginn rund 15 Prozent an Wert verloren. Die mit Abstand größte Sorge der Türken ist einer Umfrage zufolge nicht mehr die Terrorbedrohung, sondern die wirtschaftliche Lage.