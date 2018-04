Erdogan sagt, Afrins Zentrum sei «vollständig» unter Kontrolle. Quelle: Burhan Ozbilici/AP/dpa

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat die "vollständige" Eroberung des Stadtzentrums von Afrin in Nordsyrien verkündet. "Einheiten der Freien Syrischen Kräfte, die von der türkischen Armee unterstützt werden, haben heute morgen die vollständige Kontrolle über das Stadtzentrum von Afrin übernommen", sagte Erdogan. Minenräumarbeiten dauerten an.



In den vergangenen Tagen waren Zehntausende Menschen aus Afrin geflohen. Die Türkei hatte den Militäreinsatz am 20. Januar begonnen.