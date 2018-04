Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen finden im Juni statt. Quelle: Uli Deck/dpa

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan will auch im Ausland Wahlkampf für die Wahlen am 24. Juni betreiben. "Ich werde in einer Halle (Kapazität für bis zu 11.000 Menschen) vor türkischen Staatsbürgern sprechen", sagte er dem Sender NTV. Ob der Auftritt in Deutschland stattfinden soll, sagte er nicht.



In Deutschland sind Wahlkampfauftritte von Politikern aus Nicht-EU-Staaten drei Monate vor Wahlen verboten. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert gibt es keine türkische Anfrage.