In Bosnien stellen Muslime inzwischen die Bevölkerungsmehrheit und die Türkei ist beliebt. Sie ist ein wichtiger Investor für Infrastrukturprojekte - auch an diesem Sonntag wird Erdogan beim Treffen mit Izetbegovich wohl zusagen, die Autobahn zwischen Sarajevo und Belgrad zu finanzieren. Die Türkei gilt als traditionelle Schutzmacht: Erdogan wird wohl auch diesmal wieder an das osmanische Reich erinnern, in dessen Tradition er nun seine Türkei immer häufiger stellt.



Erdogan in der Olympiahalle in Sarajevo - das ist für ihn ein politisches Heimspiel. Geografisch in Europa - er lässt sich hier den Wahlkampf nicht verbieten, so das eine Signal an Berlin und andere Regierungen. Er geht auf die Auslandstürken zu, so das zweite - aus gutem Grund: es sind knapp fünf Prozent aller Stimmen, rund drei Millionen Auslandstürken insgesamt.