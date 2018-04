Heiko Maas zeigt auch gegenüber der Türkei eine klare Haltung. Quelle: Frank Augstein/AP Pool/dpa

Außenminister Heiko Maas hat bekräftigt, dass die Bundesregierung keine Wahlkampfauftritte türkischer Regierungsvertreter in Deutschland zulassen werde. "Wir haben eine klare Position, dass drei Monate vor Wahlen, die im Ausland durchgeführt werden, im Inland, in Deutschland kein Wahlkampf stattfindet", sagte er am Rande des G7-Außenministertreffens in Toronto.



Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte vergangene Woche verkündet, dass am 24. Juni Wahlen stattfinden sollen.