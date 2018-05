Plastiktüten sollen in Griechenland nicht mehr kostenlos sein. Quelle: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Touristen staunen immer wieder über die Berge kostenloser Plastiktüten im griechischen Einzelhandel; die Griechen selbst decken sich bei jedem Einkauf im Supermarkt damit ein. Damit soll Schluss sein: Von nun an kosten die umweltschädlichen Tragetaschen in Griechenland 4 Cent pro Stück, 2019 soll der Preis auf 9 Cent steigen.



Nach Daten der Europäischen Umweltagentur betrug die griechische Recycling-Rate im Jahr 2015 etwa 15 Prozent. In Deutschland liegt sie demnach bei 66 Prozent.