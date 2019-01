Denn wir wissen, dass die Bergbauindustrie aus Habgier und ungebremstem Gewinnstreben unsere Berge, Wälder, das Grundwasser, die Flüsse, Fauna und Flora [...] zerstört und das Leben so vieler Menschen vernichtet. Adveniat Hilfswerk

Unterdessen beklagte das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat, der Bruch des 1976 von einer Tochter des deutschen Thyssen-Konzerns gebaute Damm sei "ein weiteres vorhersehbares Verbrechen der Bergbauindustrie an Mensch und Umwelt". Begriffe wie Katastrophe, Unfall oder Tragödie seien abzulehnen, erklärte Adveniats Brasilien-Referent Norbert Bolte. "Denn wir wissen, dass die Bergbauindustrie aus Habgier und ungebremstem Gewinnstreben unsere Berge, Wälder, das Grundwasser, die Flüsse, Fauna und Flora sowie unser historisches und kulturelles Erbe zerstört und das Leben so vieler Menschen vernichtet."



Das Hilfswerk lehne ein "allein auf die Logik der Gewinnmaximierung ausgerichtetes Wirtschaftsmodell ohne Rücksicht auf das Leben der Menschen, die Umwelt und die begrenzten Ressourcen des Planeten" ab, wie es sich besonders in der Bergbauindustrie zeige, so Bolte. Bereits vor drei Jahren seien bei einem Staudammbruch 19 Menschen getötet worden; deren Angehörige warteten bis heute auf angemessene Entschädigung und Gerechtigkeit, erklärte Adveniat. "Der 25. Januar 2019 darf nicht in Vergessenheit geraten und es darf sich die Straflosigkeit nicht wiederholen wie im Fall des Verbrechens in Mariana", heißt es in der Solidaritätserklärung der von Adveniat unterstützten Umweltkommission Mariana.