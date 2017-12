Ölplattform vor der Küste Kaliforniens Quelle: imago

US-Präsident Donald Trump will Sicherheitsregeln für die Ölindustrie streichen, die sein Vorgänger Barack Obama nach der "Deepwater Horizon"-Ölpest erlassen hatte. Die für die Öl- und Gasförderung auf See zuständige Aufsichtsbehörde BSEE legte entsprechende Vorschläge vor. Demnach sollen die Anforderungen an Sicherheit und Umweltschutz bei Ölbohrungen im Meer gelockert werden. Die Regeln seien eine unnötige Last für die Industrie, teilte die US-Regierung am mit. Mit der Abschaffung werde die Energieproduktion angekurbelt.