Nach einer erneuten Räumung wegen Randale führt das Düsseldorfer Rheinbad eine Ausweispflicht ein. Das sagte eine Sprecherin der Stadt. Am Freitag hatte die Polizei das Freibad wegen aggressiver Besucher geräumt.



Laut Polizei waren etwa 60 junge Männer und Jugendliche an dem Tumult beteiligt. Es habe sich dabei ausschließlich um Personen nordafrikanischer Herkunft gehandelt, so ein Sprecher. Ende Juni war das Schwimmbad schon zweimal nach kleineren Schlägereien geräumt worden.