Der Beispiele von verzögerten und am Ende um so peinlicheren Rücktritten von Personen des öffentlichen Lebens ist Legion; zum Lernen reicht es allemal, wenn man nur will. Jedenfalls ist der Verband nun gerade noch davongekommen – denn noch schwieriger wäre die Lage heute sicherlich, hätte man den CSU-Mann für weitere sechs Jahre wieder gewählt. So aber nahm der Druck auf ihn mit jedem Tag zu.