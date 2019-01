"Rzouga" hatte vor seinem Selbstmord ein Video gepostet, auf dem er die Tat ankündigte und eine neue Revolution forderte. Der Journalist Borhene Yahyaoui kannte "Rzouga" gut, sie waren Kollegen. Er kommt oft auf den Platz, an dem er sich umgebracht hat. "In seinem Video hat 'Rzouga' gesagt, nichts habe sich in den letzten acht Jahren geändert. Wenn seine berufliche Situation besser gewesen wäre, wäre er nicht so deprimiert gewesen", sagt er.