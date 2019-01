Wie ist die Lage?

"Tunesien ist aus meiner Sicht weitgehend sicher", sagt Isabelle Werenfels. Während es in dem Land bis 2011 politische Verfolgung von Oppositionellen, Folter, massive Verletzungen von Menschenrechten - "eben das ganze Spektrum des autoritären Staates" - gegeben habe, sei jetzt vor allem noch die Verfolgung von sexuellen Minderheiten ein Thema sowie gewisse Überschreitungen im Kampf gegen den Terrorismus. "Der große Unterschied zu Algerien ist: Wir wissen von diesen Fällen, sie werden von der Justiz meist verfolgt, wir wissen von der Verfolgung, Unterdrückung, von Verletzung von Menschenrechten, von Fällen von Folter." Aus Werenfels' Sicht entstehe so leicht ein verzerrtes Bild. Gerade weil die Informationen in Tunesien so zugänglich seien, sähen die Fälle im Vergleich nach viel aus. "In Algerien ist alles in einer Dunstwolke, weil alles so unklar ist und deshalb nach wenig aussieht."



Was hat sich geändert?

"In Tunesien hat sich die Situation seit 2011 mit dem Sturz des Regimes Ben Ali wirklich fundamental verändert", sagt Werenfels. Man könne nicht stark genug betonen, wie groß der Wandel sei - vor allem weil der Zugang zu Informationen über Verstöße gewährleistet sei. Werenfels hält eine Aufnahme Tunesiens in die Liste der sicheren Herkunftsstaaten für vertretbar. "Gerade weil zum Beispiel politisch Verfolgte jetzt auch im Status des sicheren Herkunftsstaates glaubhaft machen können, dass sie verfolgt werden. Die Informationslage erleichtert ihnen das."