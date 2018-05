Seit März 2017 gibt es in Tunis das "deutsch-tunesische Zentrum für Jobs, Migration und Reintegration". Ein Projekt der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ und der tunesischen Arbeitsagentur. Hauptaufgabe: die Ausreiseträume vieler Tunesier geradezurücken. Das fängt schon mit Kleinigkeiten an, zum Beispiel mit Sprachkenntnissen. Aylin Türer-Strzelczyk von der GIZ: "Der größte Teil der Tunesier, die zu uns kommen, haben natürlich keine Chance, nach Deutschland zu kommen. Die größte Hürde ist die Sprache." In Beratungsgesprächen sollen Alternativen im Land aufgezeigt werden. Manchmal reicht schon praktische Hilfe: Wie bewerbe ich mich, wie lese ich ein Stellenangebot, wie schreibe ich einen Lebenslauf? Das wird in Seminaren gelehrt. Die GIZ hat seit 2012 insgesamt 30 Pilotprojekte in Tunesien auf den Weg gebracht. Das Budget: 13 Millionen Euro.