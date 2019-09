Es ist glühend heiß in Jendouba. Seit Stunden läuft in Endlosschleife ein Song in voller Lautstärke: "Bella Ciao", umgetextet auf den bisherigen Premier Chahed. Seine Anhänger haben am Straßenrand einen Bereich abgesperrt für den Kandidaten. Auf einer Großbildleinwand läuft ein Werbevideo in amerikanischem Stil. Plötzlich werden alle unruhig. Und da kommt eine große, dunkle Limousine herangerollt, umgeben von Leibwächtern im Dauerlauf. Heraus steigt Youssef Chahed, in Jeans und Hemdsärmeln.