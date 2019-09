Der tunesische Ex-Präsident Zine El Abidine Ben Ali. Archivbild

Tunesiens Ex-Langzeitherrscher Zine el Abidine Ben Ali ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren im saudi-arabischen Exil an den Folgen gesundheitlicher Probleme, wie sein Anwalt erklärte. Ben Ali war der erste Herrscher, der im Zuge der arabischen Aufstände 2011 gestürzt wurde.



Tuensien war das Land in dem der arabischen Frühling ausbrach. Nach seinem Sturz war es das einzige Land in der Region, das den demokratischen Übergang schaffte. Demnächst wird in einer Stichwahl ein neuer Präsident bestimmt.