Sami A. wurde Sicherheitskreisen zufolge am Freitag gegen 7.00 Uhr mit einer Chartermaschine von Düsseldorf aus in sein Heimatland geflogen. Erst am Donnerstag hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden, dass der von den Sicherheitsbehörden als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. vorerst nicht abgeschoben werden dürfe. Über das Abschiebeverbot hatte das Gericht das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) am Freitagmorgen informiert. Die Entscheidung vom Donnerstagabend sei um 8.27 Uhr an das BAMF gefaxt worden, sagte ein Gerichtssprecher. Das BAMF untersteht dem Bundesinnenministerium (BMI).